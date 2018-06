Iserlohn (SID) - Verteidiger Lasse Kopitz hat seinen Vertrag bei den Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) um eine weiteres Jahr verlängert. Der 32 Jahre alte ehemalige Nationalspieler war 2010 vom Ligarivalen Frankfurt Lions an den Seilersee gewechselt. Bereits zu Beginn seiner Karriere in der Saison 2002/2003 spielte Kopitz für die Sauerländer in der DEL.