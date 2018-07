Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) sieht das Geld der Bundesbürger nicht in Gefahr. «Das Geld in Deutschland selber ist sicher. Die Menschen brauchen, glaube ich, keine so große Angst haben, wie Sie sie eben beschrieben haben», sagte Rösler am Freitag auf n-tv.

Er reagierte damit auf das Ergebnis einer - nicht repräsentativen - Zuschauerumfrage des Senders, in der 96 Prozent Sorge um ihr Geld geäußert hatten. Natürlich müsse man alles dafür tun, dass die Währung stabil bleibe, sagte Rösler. «Aber genau das werden wir auch gemeinsam schaffen.»

Rösler verlangte, bei allen Schritten zur Eurorettung die richtige Balance zu wahren, um eine Inflation zu verhindern. Anleihenkäufe gehörten zu den Möglichkeiten der Europäischen Zentralbank. «Trotzdem sagen wir, muss man immer darauf achten, dass hier das richtige Maß gehalten wird. Nicht, dass Inflation am Ende des Horizontes dann droht.»

Auch EZB-Präsident Mario Draghi habe am Donnerstag noch einmal klargemacht, dass an Reformen kein Weg vorbei führe. «Und weiterhin hat er gesagt, keine Bankenlizenz, zum Beispiel für den Stabilitätsmechanismus, auch über die EZB. Denn die Reformen sind das Entscheidende.»