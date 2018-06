Mönchengladbach (SID) - Im Alter von 40 Jahren ist der ehemalige Fußball-Bundesliga-Torwart Bernd Meier gestorben. Meier, der zuletzt in Diensten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) stand, erlag am Donnerstag einem Herzinfarkt. Der Torhüter bestritt für 1860 München und Borussia Mönchengladbach 94 Bundesligaspiele, hinzu kamen 85 Zweitliga-Einsätze für Gladbach und LR Ahlen.

DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock erklärte: "Wir sind fassungslos über diese traurige Nachricht und in Gedanken bei seiner Familie. Bernd Meier habe ich als immer gut gelaunten Menschen und außerordentlichen Fachmann kennengelernt. Durch seine offene, freundliche Art war er im Team äußerst beliebt. Als Torwarttrainer hat er seine langjährige Erfahrung an die nächste Generation weitergegeben. So ist unsere Trauer auch verbunden mit großer Dankbarkeit."

Vergangene Woche hatte Meier noch der Borussia einen Besuch im Trainingslager am Tegernsee abgestattet. Nach zwei Kreuzbandrissen hatte der Keeper seine Karriere nach der Saison 2006/2007 beenden müssen. Seit August 2010 hatte Meier als Torwarttrainer U-Nationalmannschaften des DFB betreut. In der Saison 2011/2012 feierte er mit den U17-Junioren die Silbermedaille bei der Europameisterschaft in Serbien und den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft in Mexiko.

"Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod ist ein großer Schock für mich", sagte Borussias Sportdirektor Max Eberl: "Ich habe Bernd sowohl menschlich als auch sportlich unheimlich geschätzt. Unser ganzes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen." Eberl und Teammanager Steffen Korell hatten mit Meier zusammen bei der Borussia gespielt.