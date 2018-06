Großaspach (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart ist in der Vorbereitung auf den Liga-Start weiter ungeschlagen. Gegen den spanischen Erstligisten Betis Sevilla sicherte Mittelstürmer Vedad Ibisevic den Schwaben mit zwei verwandelten Foulelfmetern (63./88.) das 2:2 (0:2)-Unentschieden. Ruben Castro (34.) und Juan Carlos (40.) hatten die Andalusier zuvor in Großaspach in Führung gebracht.

Am 26. August (Sonntag) erwarten die Schwaben zum Saisonauftakt den VfL Wolfsburg.