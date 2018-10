Rom (SID) - Italiens Fußball-Nationalspieler Leonardo Bonucci droht wegen Verwicklung in den italienischen Wett-und Manipulationsskandal eine harte Strafe. Stefano Palazzi, Chefermittler des italienischen Verbandes FIGC, fordert eine Sperre von dreieinhalb Jahren für den EM-Teilnehmer und Abwehrspieler von Juventus Turin.

Eine einjährige Sperre verlangte Palazzi zudem für Bonuccis Teamkollegen Simone Pepe, der dem Verband Absprachen nicht gemeldet hatte, von denen er angeblich erfahren hatte. Die Ermittlungen gegen Bonucci hatten vor Beginn der Europameisterschaft für einen Eklat gesorgt und die italienische Nationalelf von Cesare Prandelli vor der EM stark unter Druck gesetzt.

Am Vortag hatte Palazzi bereits eine 15-monatige Sperre für Juventus-Trainer Antonio Conte und auch dessen Assistenten Angelo Alessio gefordert. Mit Assistenzcoach Cristian Stellini verständigte sich Palazzi auf einen Vergleich von sechs Monaten. Der Conte-Mitarbeiter war zuvor bereits zu einer zweijährigen Sperre verurteilt worden.

Für den Zweitligisten US Lecce fordert Palazzi zudem den Abstieg in die dritte Liga und den Abzug von sechs Punkten. Zudem soll der FC Bologna in der Serie A mit dem Abzug von zwei Punkten und einer Zahlung vonr 50.000 Euro bestraft werden.

Zuvor hatte die FIGC-Disziplinarkommission am Freitag Serie-A-Aufsteiger Sampdoria Genua zum Abzug eines Punktes und zu einer Geldstrafe von 30.000 Euro wegen Absprachen verurteilt. Gegen den Serie-B-Klub AS Bari wurde ein Abzug von fünf Punkten und eine Geldstrafe von 80.000 Euro verhängt. Zentrale Figur der Ermittlungen ist der im April verhaftete Spieler Andrea Masiello, der von der Disziplinarkommission zu einer Berufssperre von zwei Jahren und zwei Monaten sowie zu einer Geldstrafe von 30.000 Euro verurteilt worden war.

Die Kommission nahm einen dementsprechenden Antrag Masiellos auf Vergleich an, nachdem sich der frühere Profs vom AS Bari zur Zusammenarbeit mit den Justizbehörden entschlossen hatte. Masiello hatte berichtet, dass während der Saison 2010/2011 neun Begegnungen mit Bari-Beteiligung manipuliert worden seien. Masiello hat bereits zugegeben, im Spiel gegen US Lecce am 15. Mai 2011 (0:2) gegen Bezahlung ein Eigentor erzielt zu haben.