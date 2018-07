München (SID) - Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger von Bayern München wird am Wochenende beim Liga-total-Cup! in Hamburg erstmals nach der EM wieder spielen. Trainer Jupp Heynckes kündigte für das Turnier die Rückkehr des 28 Jahre alten Nationalspielers an. "Er ist ohne Beschwerden. Ich nehme ihn mit, er wird natürlich spielen", sagte der Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Freitag.

Nach EM- und Champions-League-Trauma sei Schweinsteiger wieder "motiviert. Er lebt auf. Ich bin sehr zuversichtlich, dass er wieder so in Tritt kommt, dass er für uns der Spieler wird, der er im ersten Halbjahr der vergangenen Saison war", führte Heynckes weiter aus.

In Bezug auf das Länderspiel gegen Argentinien am 15. August in Frankfurt/Main will Heynckes noch das Gespräch mit Bundestrainer Jupp Heynckes suchen, ob eine Nominierung von Schweinsteiger sinnvoll ist. "Da werden wir schon zu einem Konsens kommen", meinte der 67-Jährige.

Trotz der Verletzungen der Verteidiger David Alaba, Rafinha und Diego Contento schloss Heynckes indes einen weiteren Transfer aus. Allerdings will er trotz der Not auf der linken Seite Kapitän Philipp Lahm "ungern wieder rübernehmen". Als Alternative auf links sieht der Bayern-Coach Luiz Gustavo.