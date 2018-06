Damaskus (dpa) - Nach dem Abgang des Syrien-Sondergesandten Kofi Annan bemüht sich die internationale Gemeinschaft, im Ringen um den Frieden das Heft des Handelns wieder in die Hand zu bekommen. Die Suche nach einem neuen Vermittler läuft. Die UN-Vollversammlung will heute das Regime von Machthaber Baschar al-Assad erneut per Resolution verurteilen. In Syrien fließt weiter Blut. Aktivisten berichteten von einem neuen Massaker der Regierungstruppen mit 62 Opfern. Wegen der dramatischen Entwicklung richtete die Bundesregierung einen eigenen Syrien-Arbeitsstab ein.

