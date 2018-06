Dortmund (dpa) - Nach dem Tod von drei Kindern bei einem Wohnungsbrand in Dortmund ist die Todesursache weiter unklar. Die Obduktion von zwei der Leichen sei noch nicht abgeschlossen. Erst nach dem Vorliegen aller Untersuchungsergebnisse werde man sich zu den Todesumständen äußern, kündigte ein Polizeisprecher an. Nach einem Feuer in dem Mehrfamilienhaus waren in den Morgenstunden die Leichen von zwei Kindern im Alter von vier und zwölf Jahren gefunden worden. Das dritte Kind im Alter von zehn Jahren starb wenig später im Krankenhaus. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.

