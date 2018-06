Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Ingeborg Westphal ist tot. Westphal, Jahrgang 1951, sei bereits am vergangenen Samstag unerwartet gestorben, teilte ihre Künstleragentur in Berlin mit. Westphal startete ihre Karriere in der DDR und spielte nach ihrer Übersiedlung in den Westen seit Mitte der 80er Jahre in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen. Westphal war unter anderem in TV-Serien wie «Inga Lindström», «Stubbe - Von Fall zu Fall», «Bella Block» und «Polizeiruf 110» zu sehen.

