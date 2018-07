Hanoi (dpa) - Der Prozess gegen drei prominente Blogger in Vietnam ist aufgeschoben worden, nachdem sich die Mutter einer Angeklagten selbst verbrannt hat. Das berichtet einer der Anwälte. Den drei Bloggern wird Propaganda gegen den Staat vorgeworfen. Dafür drohen 20 Jahre Haft. Der Prozess sollte am 7. August stattfinden. Er war schon mehrfach verschoben worden. Die Mutter der Bloggerin hatte sich vor einem Regierungsgebäude in Brand gesetzt. Sie starb an ihren Verletzungen. Die Behörden hätten der Mutter nicht erlaubt, ihre Tochter im Gefängnis zu besuchen.

