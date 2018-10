Berlin (dpa) - The BossHoss sind auf dem (vorläufigen) Zenit ihrer Popularität angekommen. In Zeiten sinkender CD-Verkäufe erhielten sie für ihr sechstes Album «Liberty Of Action» Platin, die Single «Don't Gimme That» war über die Grenzen Deutschlands hinaus ein Hit.

Hier wollen die Country-Rocker aus Berlin mit ihrer neuen Single «Live It Up» anknüpfen, eine Auskopplung aus ihrem Erfolgsalbum, die für die Veröffentlichung noch einmal ordentlich aufgepeppt wurde. Eine Gute-Laune-Nummer, die mit knackigen Bläsersätzen, Hip-Hop-Elementen und viel «Hey Ho» durch reichlich Schwung besticht.

Für gute Stimmung wollen The BossHoss auch auf ihrer «Summer Of Action Tour» sorgen, die die Großstadt-Cowboys auch in die Metal-Hauptstadt Wacken führt. Die Pferde sind gesattelt.

Tourneedaten: 03.08.12 Wacken - Wacken OpenAir, 04.08.12 Trier - Amphitheater, 05.08.12 Magdeburg - Rock im Stadtpark, 10.08.12 Schwetzingen - Schlossgarten, 11.08.12 Rothenburg oT - Taubertal Festival, 24.08.12 Köln - Tanzbrunnen, 25.08.12 Gelsenkirchen - Rock im Pott, 01.09.12 Dresden - Junge Garde, 08.09.12 Papenburg - NDR2 Papenburg Festival

