London (SID) - Ex-Bundestrainer Dirk Lange hat nach dem Debakel der deutschen Schwimmer bei den Olympischen Spielen in London personelle Konsequenzen gefordert. "Ich erwarte, dass Rücktritte angeboten werden. Wenn man die Verantwortung übernimmt, muss man auch die Konsequenzen tragen", sagte Lange, der Ende November geschasst worden war, dem Sport-Nachrichtensender Sky Sport News HD.

"Wir haben eine sehr gute Basis, mit sehr guten Sportlern. In meinen Augen gehören Britta Steffen und Paul Biedermann zu den besten Schwimmern der Welt. Sie müssen nur in die entsprechende Verfassung gebracht werden", erklärte der Hamburger weiter. Nach Langes Rauswurf hatten DSV-Leistungssportdirektor Lutz Buschkow, Diagnostik-Bundestrainer Markus Buck und die Olympiastützpunkttrainer die Aufgaben unter sich aufgeteilt. Buschkow, dessen Vertrag Ende des Jahres ausläuft, ließ seine Zukunft noch offen. Der DSV sucht per Stellenanzeige einen neuen Chef- oder Bundestrainer zum 1. Dezember.