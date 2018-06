London (SID) - Jonathan Erdmann und Kay Matysik sind als viertes deutsches Duo ins Achtelfinale des olympischen Beachvolleyballturniers eingezogen. Das Nationalteam aus Berlin gewann im Relegationsspiel am späten Donnerstagabend mit 2:1 (15:21, 21:19, 15:13) gegen Petr Benes/Premysl Kubala aus Tschechien. Erst am Nachmittag hatten sich die Olympia-Debütanten mit ihrem ersten Gruppensieg das Recht erspielt, an der Hoffnungsrunde teilzunehmen. In der ersten K.o.-Runde treten sie gegen die brasilianischen Mitfavoriten Alison/Emanuel an.