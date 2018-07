Beirut (AFP) Beim Beschuss eines palästinensischen Flüchtlingslagers in Damaskus sind nach Angaben von syrischen Menschenrechtsaktivisten mindestens 15 Zivilisten getötet worden. Unter den Opfern seien auch zwei Kinder, teilte die in London ansässige Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mit. Wer für den Mörserbeschuss des Lagers am Donnerstagabend in Jarmuk im Süden der syrischen Hauptstadt verantwortlich sei, sei noch unklar. In dem benachbarten Viertel Tadamun habe es zu dem Zeitpunkt Kämpfe gegeben.

