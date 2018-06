Los Angeles (AFP) Michael Jacksons Mutter Katherine behält das Sorgerecht für die drei Kinder des verstorbenen Popstars. Die Anwälte der 82-Jährigen und ihres 34-jährigen Neffen TJ legten bei Gericht in Los Angeles am Donnerstag (Ortszeit) eine gemeinsame Erklärung vor, in der sie ein ständiges gemeinsames Sorgerecht für Prince Michael, Paris und Blanket beantragen. Damit zogen sie einen Schlussstrich unter eine Episode der Ungewissheit. Am 22. August wird ein verlässlicher juristischer Bescheid erwartet.

