Washington (AFP) Das US-Finanzministerium will sich von weiteren Anteilen an dem vor dem Bankrott geretteten Versicherungsriesen AIG trennen. Verkauft werden sollten Anteile im Wert von 4,5 Milliarden Dollar, von denen AIG Aktien im Wert von drei Milliarden Dollar zurückkaufen werde, teilte das Ministerium am Freitag mit. Bereits im Frühjahr hatte sich der Staat von AIG-Anteilen im Wert mehrerer Milliarden Dollar getrennt.

