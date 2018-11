Dortmund (AFP) Im Fall der drei getöteten Kinder in Dortmund ist gegen die Lebensgefährtin des Vaters Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Dortmund am Samstag mit. Die 29-Jährige habe die Tat bestritten, die Ermittlungen dauerten an, hieß es weiter.

