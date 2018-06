Berlin (dpa) - Der Kurs von EZB-Präsident Mario Draghi in der Schuldenkrise stößt in Deutschland zunehmend auf Kritik. Vor allem die CSU attackierte Draghi wegen der grundsätzlichen Bereitschaft der Europäischen Zentralbank, massiv Anleihen von Euro-Krisenländern zu kaufen. Die EZB dürfe sich nicht vom Währungshüter zur Inflationsbank entwickeln, sagte der bayerische Finanzminister Markus Söder der «Bild am Sonntag». Bundesaußenminister Guido Westerwelle warnte vor einer Überlastung Deutschlands bei der Euro-Rettung. Europa könne auch an zu viel Solidarität scheitern, sagte Westerwelle dem «Focus».

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.