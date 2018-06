Paris (AFP) Der französische Kinostar Jean-Paul Belmondo will überraschend noch einmal in einem Film mitspielen. Der 79-Jährige werde für ihn vor die Kamera treten, kündigte Regisseur Claude Lelouch - seinerseits ebenfalls ein Altstar des französischen Films - am Samstag in der Tageszeitung "Le Parisien" an. Belmondo solle in dem Film über alte und junge Gangster eine der Hauptrollen spielen. Aus der Umgebung von Lelouch verlautete zudem, dass in dem Film bewusst auch Belmondos gesundheitliche Probleme berücksichtigt werden sollen.

