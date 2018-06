München (dpa) - Aufstiegsaspirant TSV 1860 München ist dank seines Torwart-Routiniers Gabor Kiraly mit einem glücklichen Arbeitssieg in die Zweitliga-Saison gestartet. Die personell veränderten «Löwen»-Fußballer erreichten einen mühsamen 1:0 -Erfolg gegen Aufsteiger Jahn Regensburg. Vor der erstligareifen Kulisse in der Allianz Arena sorgte Jahn-Verteidiger Philipp Ziereis per Eigentor in der achte Minute für den einzigen Treffer im bayerischen Derby.

