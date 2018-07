Bahlingen (SID) - Der SC Freiburg sucht drei Wochen vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga weiter seine Form. Auch im zweiten Spiel des Kaiserstuhl-Cups in Bahlingen kamen die Badener nicht über ein Unentschieden hinaus. Nach dem 3:3 gegen Regionalligist Hessen Kassel am Freitag trennte sich die Mannschaft von Trainer Christian Streich am Samstag 1:1 (0:1) vom französischen Erstligisten FC Sochaux.

Sloan Privat hatte die Franzosen früh in Führung gebracht (11.). SC-Kapitän Julian Schuster glich in der 70. Minute aus.

Der Sportclub startet am 25. August (Samstag) mit einem Heimspiel gegen Mainz 05 in die 50. Bundesliga-Saison.