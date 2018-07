Frankfurt (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt leiht den 28-maligen österreichischen Nationalspieler Erwin Hoffer für eine weitere Saison aus. Wie die Hessen auf ihrer Homepage bekannt gaben, hat sich der Aufsteiger mit dem italienischen Pokalsieger SSC Neapel auf die Modalitäten für eine Ausweitung des Leihgeschäfts verständigt.

Der 25-jährige Hoffer hatte in der vergangenen Saison mit neun Toren in 30 Spielen maßgeblichen Anteil am direkten Wiederaufstieg des UEFA-Pokalsiegers von 1980.