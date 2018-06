Helsinki (Finnland) (SID) - Rekordweltmeister Sébastien Loeb steht vor seinem dritten Erfolg bei der Rallye Finnland. Der Franzose baute seinen Vorsprung auf seinen Citroën-Teamkollegen, den finnischen Lokalmatadoren Mikko Hirvonen, zum Auftakt der dritten und letzten Etappe auf 9,4 Sekunden aus. Loeb, der in Finnland bereits 2008 und 2011 die Nase vorn hatte, gewann am Vormittag drei der vier Wertungsprüfungen. Hirvonen fuhr einmal Bestzeit. Am Nachmittag standen in Finnland noch die beiden abschließenden Prüfungen des achten WM-Laufs auf dem Programm.

Auch in der WM-Wertung führt der achtmalige Weltmeister und Titelverteidiger Loeb mit 145 Punkten vor Hirvonen (107).