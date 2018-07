Assad-Regime muss Moskau um Geld und Erdöl bitten

Damaskus (dpa) - Der blutige Bürgerkrieg wirft Syrien auch wirtschaftlich zu Boden. Das Assad-Regime bat Waffenlieferant Russland um Geld und Erdölprodukte wie Diesel. Die Schuld dafür gab Damaskus den USA und der EU wegen ihrer Sanktionen gegen das Land. Russland kritisierte die jüngste Verurteilung Syriens durch die UN-Vollversammlung, obwohl die Resolution gestern auf Betreiben Moskaus und Pekings schon entschärft worden war. Die Opposition berichtete von heftigen Kämpfen in Aleppo

Kauder: Keine Beteiligung von Ärzten am «Geschäft mit dem Tod»

Berlin (dpa) - Der Vorschlag von Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, kommerzielle Sterbehilfe unter Strafe zu stellen, «nahe Stehende» davon aber auszunehmen, erregt weiter die Gemüter. Unionsfraktionschef Volker Kauder forderte eine Klarstellung: «Ärzte oder Pflegepersonal dürfen sich nicht am Geschäft mit dem Tod beteiligen», sagte er der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Dies müsse «im Sinne der Ärzte in dem neuen Gesetz über eine Bestrafung der kommerziellen Sterbehilfe entsprechend klargestellt werden».

Apotheker: Geplante Honorarerhöhung «Schlag ins Gesicht»

Berlin (dpa) - Die von der Bundesregierung geplante Erhöhung der Apotheker-Honorare um drei Prozent oder insgesamt 190 Millionen Euro wird nach Einschätzung führender Verbandsvertreter den seit Jahren anhaltenden Apotheken-Schwund nicht aufhalten können. «Wir sind inzwischen soweit, dass jede Woche fünf Apotheken schließen, und zwar aus wirtschaftlichen Gründen», sagte der Präsident der Apothekervereinigung abda, Heinz-Günter Wolf. Eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums zeigte sich unbeeindruckt: «Die scharfen Äußerungen zeigen die internen Auseinandersetzungen im Vorfeld von anstehenden Wahlen bei der Apothekerschaft», sagte sie.

Schröder: Kita-Geld des Bundes nur nach Bedarf

Berlin (dpa) - Bundesfamilienministerin Kristina Schröder will die Fördergelder für neue Kita-Plätze vorrangig an westdeutsche Länder mit hohem Nachholbedarf vergeben. «Es wäre ein Schildbürgerstreich, wenn die Länder, die schon mit den bisherigen Mitteln den Rechtsanspruch verwirklichen können, jetzt noch einmal einen Nachschlag verlangen», sagte sie der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». «Wir müssen die Mittel dort einsetzen, wo noch Plätze fehlen.» Dann könne der gesetzlich fixierte Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz im August 2013 auch realisiert werden.

Sudan und Südsudan einig über Öl - Grenzfragen noch offen

Addis Abeba (dpa) - Der Sudan und der Südsudan haben sich im Öl-Streit geeinigt. Beide Staaten hätten ein Abkommen über die Transitgebühren beim Export von südsudanesischem Erdöl durch den Sudan erreicht, sagte der Vermittler der Afrikanischen Union, Thabo Mbeki, nach einer nächtlichen Sitzung des Friedens- und Sicherheitsrats des Staatenbundes in Addis Abeba. «Das Öl wird bald wieder fließen», sagte der ehemalige südafrikanische Präsident. Allerdings konnten nach seinen Worten nicht alle Probleme gelöst werden - etwa die umstrittene Grenzführung zwischen beiden Ländern. Die noch offenen Fragen sollen nun bis zum 22. September gelöst werden.

Clinton dringt in Kenia auf friedlichen Wahlkampf

Nairobi (dpa) - US-Außenministerin Hillary Clinton hat sich bei ihrem Besuch Kenias für einen friedlichen Wahlkampf eingesetzt. Notwendig seien «glaubwürdige und gewaltfreie nationale Wahlen», so eine in Nairobi veröffentlichte Mitteilung des US-Außenministeriums. Kenias Regierungssprecher Alfred Matua sagte der Nachrichtenagentur dpa, dass der Appell Clintons willkommen sei. Allerdings gehe es in dem ostafrikanischen Land «nicht nur um Demokratie, sondern auch darum, Brot auf den Tisch der Bürger zu bringen».