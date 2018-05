Stockholm (AFP) In mehreren Ländern ist am Samstag des vor hundert Jahren geborenen schwedischen Diplomaten Raoul Wallenberg gedacht worden, der als Retter zehntausender ungarischer Juden während des Zweiten Weltkrieges in die Geschichte einging. Im Stockholmer Vorort Sigtuna veranstaltete die Raoul-Wallenberg-Akademie eine Zeremonie zu Ehren des Diplomaten im Beisein von Kronprinzessin Victoria, Bildungsminister Jan Björklund sowie Angehörigen.

