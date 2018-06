London (SID) - Weltrekordlerin Britta Steffen hat am letzten Tag der olympischen Schwimmwettbewerbe Edelmetall über 50 m Freistil knapp verpasst. Die 28-Jährige, die vor vier Jahren in Peking Gold gewonnen hatte, schwamm in 24,46 Sekunden die viertbeste Zeit. Zu Bronze fehlten der Berlinerin sieben Hundertstel.

Gold ging wie erwartet an die Niederländerin Ranomi Kromowidjojo, die nach dem Erfolg über 100 m in 24,05 Sekunden ihren Doppelsieg perfekt machte. Silber sicherte sich wie schon über die doppelte Distanz die Weißrussin Alexandra Herassimenja (24,28) vor der WM-Dritten Marleen Veldhuis aus den Niederlanden (24,39).