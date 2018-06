London (SID) - Die deutschen Degenfechterinnen um die Olympiazweite Britta Heidemann haben im Teamwettbewerb die angestrebte Medaille verpasst und nur Platz fünf belegt. Das Trio Heidemann (Leverkusen), Imke Duplitzer (Bonn) und Monika Sozanska (Heidenheim) unterlag zum Auftakt dem WM-Zweiten China 42:45. In den Platzierungsgefechten gab es anschließend ein 45:36 gegen die Ukraine und ein 45:36 gegen Weltmeister Rumänien.

"Wir haben unsere Leistung nicht abrufen können. Das ist sehr enttäuschend", sagte Heidemann nach dem Aus gegen China: "Wir hatten uns so viel vorgenommen und uns mehr ausgerechnet."

Damit bleibt es für die deutschen Fechter bei den Olympischen Spielen durch den zweiten Platz von Heidemann im Einzel bei nur einer Medaille. Am Sonntag treten die deutschen Florett-Herren um Peking-Sieger Benjamin Kleibrink und den viermaligen Weltmeister Peter Joppich in der Teamentscheidung zum letzten Fechtwettbewerb in London an.