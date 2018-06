London/Eton (SID) - Siegfried Kaidel, Präsident des Deutschen Ruderverbandes (DRV), hat sich gegen die Vorwürfe von Dagmar Freitag, Vorsitzende im Sportausschuss des deutschen Bundestages, im Fall Nadja Drygalla gewehrt. "Ich persönlich habe am Donnerstag zwischen zwölf und ein Uhr davon erfahren. Für mich war das auch überraschend. Für mich gab es aus der Mannschaft keinerlei Hinweise", sagte Kaidel am Schlusstag der olympischen Regatta auf dem Dorney Lake.

Freitag hatte die offizielle Darstellung der Verantwortlichen im Gespräch mit dem SID stark in Zweifel gezogen. "Es besteht dringender Aufklärungsbedarf. Die Einlassung, dass sowohl der DOSB als auch der Deutsche Ruderverband nichts von dem Fall gewusst haben wollen, ist für mich erklärungsbedürftig und kaum vorstellbar", hatte die SPD-Politikerin gesagt.

Drygalla, Mitglied des Frauen-Achters, hatte das deutsche Team am Freitagmorgen nach einem längeren Gespräch mit dem Chef de Mission Michael Vesper verlassen. Angeblich führt sie eine Beziehung mit einem Mann aus der rechtsradikalen Szene.

"Mit wem sie befreundet ist, ist ihre persönliche Sache, so lange sie nicht in Erscheinung tritt. Sie war in keiner Weise auffällig. Für uns ist sie sauber. So lange ich nicht weiß, dass sie aktiv tätig wurde, werde ich sie nicht verurteilen", sagte Kaidel, der nach der Rückkehr aus London das Gespräch mit der 23-Jährigen sucht. "Ich habe persönlich mit ihr noch nicht sprechen können. Ich möchte mir selber ein Bild machen."