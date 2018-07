London (SID) - Gesa Felicitas Krause und Antje Möldner-Schmidt haben bei den Olympischen Spielen souverän das Finale über 3000 m Hindernis erreicht. Krause verbesserte ihre Bestleistung einen Tag nach ihrem 20. Geburtstag um fast acht Sekunden und gewann ihren Vorlauf in 9:24,91 Minuten. Die Schülerin aus Frankfurt zog als Zweitschnellste in den Endlauf am Montag um 21.05 Uhr Ortszeit (22.05 MESZ) ein. Der 28 Jahre alten EM-Dritten Möldner-Schmidt (Cottbus) reichten 9:26,57 und ein vierter Platz in ihrem Vorlauf, um sich direkt für das Finale zu qualifizieren.