London (SID) - Die deutschen Wasserspringerinnen Nora Subschinski und Katja Dieckow haben das olympische Finale vom 3-m-Brett knapp verpasst. Die deutsche Meisterin Subschinski steigerte sich im Vergleich zum Vorkampf am Freitag um 1,50 Punkte, belegte aber mit 313,20 Zählern nur Rang 14. Zum Einzug ins Finale fehlten der 24-Jährigen bei ihrem ersten olympischen Einzelwettkampf weitere 1,50 Zähler. Die drei Jahre ältere Dieckow verbesserte sich im Vergleich zum Vortag sogar um 8,60 Punkte, verfehlte mit Platz 16 (312,50) aber ebenfalls den Endkampf der besten Zwölf.

"Es ist bitter, dass es nicht ganz gereicht hat. Beim zweiten Sprung habe ich wieder ein bisschen gepatzt, aber insgesamt bin ich mit meiner Leistung trotzdem zufrieden", sagte Subschinski. Die Berlinerin, die seit einigen Tagen mit Problemen am Hals kämpft, wird am Mittwoch auch noch vom Turm an den Start gehen. "Ich bin vollauf zufrieden und habe alle Sprünge so gemacht wie gewünscht. Ein so starkes Halbfinale ist eher selten", sagte Dieckow (Halle/Saale).

Die meisten Punkte sammelte erwartungsgemäß die Synchron-Olympiasiegerin Wu Minxia (China/394,40). Dahinter verwies die EM-Dritte Tania Cagnotto (Italien/362,10) Wus Synchron-Partnerin He Zi (354,50) auf Platz drei. Vize-Europameisterin Uschi Freitag (Aachen) hatte sich nicht für Olympia qualifiziert.

Am Sonntag werden ab 19.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MESZ) die Medaillen vergeben. In allen bisherigen vier Wettbewerben in London ging Gold an die Chinesen.