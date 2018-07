London (SID) - Surfer Toni Wilhelm bleibt die Medaillenhoffnung Nummer eins im deutschen Segelteam. Durch einem Tagessieg in der achten Wettfahrt behauptete der RS:X-Fahrer aus Dogern im Schwarzwald den dritten Gesamtplatz punktgleich hinter dem Briten Nick Dempsey, der schon zwei Rennen gewonnen hat. Die Kielerin Moana Delle fiel zwar auf den sechsten Rang zurück, hat aber am Sonntag ebenfalls noch zwei weitere Chancen, ihre Ausgangsposition fürs finale Medaillenrennen am Dienstag zu verbessern.

Der Lübecker Laser-Segler Simon Grotelüschen musste seine Hoffnungen aufs Treppchen dagegen begraben. Als Gesamtsiebter zog er am Sonnabend zwar ins Finale der besten Zehn am Montag ein, hat aber mit 30 Punkten schon zu viel Rückstand auf Bronze.