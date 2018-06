Washington/Khartum (AFP) US-Präsident Barack Obama hat die Einigung zwischend dem Sudan und dem Südsudan im Streit um die gemeinsamen Erdölreserven begrüßt. Das Abkommen über die finanziellen Bedingungen für den Export von südsudanesischem Öl durch den Sudan ermögliche den Menschen in beiden Ländern "größeren Wohlstand", erklärte Obama am Samstag in Washington. Für den erzielten Kompromiss "in so einer wichtigen Frage" hätten die Regierungen in Khartum und Juba "Glückwünsche verdient", fügte der US-Präsident hinzu.

