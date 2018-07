Ankara (AFP) Die türkische Armee hat dutzende putschverdächtige Offiziere vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Nach Armeeangaben vom Samstag betrifft die Maßnahme des Obersten Militärrates insgesamt 56 Generale und Admirale. Medienberichten zufolge sitzen 40 von ihnen wegen angeblicher Putschpläne gegen die Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan in Haft. Die höchste militärische Instanz des Landes war am Mittwoch in Ankara zusammengekommen, um wichtige Personalentscheidungen zu treffen. Beobachter gehen davon aus, dass sie sich bei den Pensionierungen nach den Wünschen der Regierung richtete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.