Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) hat sich in der «Bild am Sonntag» zu seiner Forderung nach einem Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone wie folgt geäußert:

«An Athen muss ein Exempel statuiert werden, dass diese Eurozone auch Zähne zeigen kann. Die Deutschen können nicht länger der Zahlmeister für Griechenland sein.»

«Der wirtschaftliche Schaden für Deutschland ist auf Dauer viel größer, wenn Griechenland im Euro bleibt. Hier gilt eine alte Regel vom Bergsteigen: Wenn jemand an deinem Seil hängt und dabei ist, dich mit in den Abgrund zu reißen, musst du das Seil kappen. In der Phase sind wir jetzt. Wenn wir nicht rechtzeitig das Rettungsseil kappen, an dem Griechenland hängt, gerät möglicherweise Deutschland in Gefahr."

«Irgendwann muss jeder bei Mama ausziehen, und die Griechen sind jetzt soweit.»