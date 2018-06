Los Angeles (dpa) - Gegen «Batman» hatte der Kino-Neuling «Total Recall» am Wochenende in Nordamerika keine Chance.

Nach Schätzungen vom Sonntag setzte sich Christopher Nolans dritter und letzter Film, «The Dark Knight Rises», mit über 36 Millionen Dollar (rund 29 Millionen Euro) Einnahmen wieder auf den ersten Platz. Zwei Wochen nach seinem Kinodebüt brachte das Actionspektakel in den USA und Kanada trotz des Massakers bei einer Premiere in Colorado schon mehr als 354 Millionen Dollar in die Kasse.

«Total Recall», ein Remake von Paul Verhoevens Klassiker «Die totale Erinnerung» (1990), musste sich bei seinem Debüt mit dem zweiten Platz begnügen. Der Science-Fiction-Streifen unter der Regie von Len Wiseman spielte nach Hochrechnungen rund 26 Millionen Dollar ein. Colin Farrell tritt in der Rolle eines Arbeiters mit Gedächtnisproblemen Arnold Schwarzeneggers Nachfolge an. Kate Beckinsale und Jessica Biel leisten ihm dabei Gesellschaft. «Total Recall» kommt am 23. August in die deutschen Kinos.

Den dritten Platz nahm der Neueinsteiger «Gregs Tagebuch - Ich war's nicht» in Beschlag. Die zweite Fortsetzung der Schülerkomödie brachte zwar nur 14,7 Millionen Dollar ein. Bei Produktionskosten von bescheidenen 22 Millionen Dollar dürfte der Hollywoodstreifen auf lange Sicht aber Profit abwerfen. Die Abenteuer des tollpatschigen Schülers Greg unter der Regie von David Bowers sind ab Mitte September in Deutschland zu sehen.