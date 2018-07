Meerbusch-Büderich (SID) - Mit einem Kantersieg haben die deutschen U20-Frauen ihre Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Japan (19. August bis 8. September) abgeschlossen. Im Stadion am Eisenbrand in Meerbusch-Büderich setzte sich die Mannschaft von DFB-Trainerin Maren Meinert 7:0 (3:0) gegen Schweden durch. Die Tore erzielten Nicole Rolser (63./87.), Lena Lotzen (8.), Spielführerin Dzsenifer Marozsan (19.), Melanie Leupolz (44.), Carolin Simon (57.) und Leonie Maier (78.).

"Das war ein guter Abschluss unseres letzten Vorbereitungslehrgangs, und ich bin froh, dass wir den Zuschauern noch einmal so ein gutes Spiel bieten konnten", sagte Meinert, "das war heute schon so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir müssen aber für die WM weiter an Kleinigkeiten arbeiten."