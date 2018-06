Chicago (SID) - Arne Friedrich hat in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS das Duell mit seinem früheren Nationalmannschaftskollegen Torsten Frings gewonnen. Der Ex-Herthaner setzte sich mit Chicago Fire gegen den FC Toronto trotz zwischenzeitlichem Rückstand vor 15.757 Zuschauer mit 2:1 (0:1) durch. Mit dem zehnten Saisonerfolg festigte Chicago den fünften Rang in der Eastern Conference, Toronto bleibt Tabellenletzter.

Nachdem Ryan Johnson die Gäste um Kapitän Frings in der 16. Minute in Führung gebracht hatte, drehten Marco Pappa (64.) und Austin Berry (84.) die Partie zugunsten von Chicago. Toronto musste die Schlussphase in Unterzahl bestreiten, weil Logan Emory in der 79. Minute nach seiner zweiten Gelben Karte vom Platz flog.