Wolfsberg (SID) - Dritter Sieg im dritten Spiel für Red Bull Salzburg in der österreichischen Fußball-Bundesliga: Die Mannschaft von Sportdirektor Ralf Rangnick und Trainer Roger Schmidt setzte sich am Samstag beim Wolfsberger AC in Kärnten mit 2:0 (1:0) durch. Matchwinner aufseiten der Bullen war der spanische Angreifer Jonathan Soriano, der beide Tore (30./85.) erzielte. Der Iberer hat bereits fünf Saisontreffer auf dem Konto.

Für die Salzburger war es saisonübergreifend der neunte Ligasieg in Folge. Der kesse Aufsteiger dominierte die Anfangsphase und geriet unglücklich in Rückstand. Red-Bull-Torwart Alexander Walke konnte sich mehrfach auszeichnen. "Das war ein hartes Stück Arbeit. Die Wolfsberger haben mit sehr viel langen Bällen agiert, womit wir uns vor allem in der ersten Halbzeit sehr schwer getan haben. Letztendlich haben wir uns jedoch nicht unverdient durchgesetzt", resümierte RB-Coach Schmidt.