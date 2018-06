Hanoi (dpa) - Etwa 100 Menschen sind in Vietnam zur ersten Gay Pride-Parade des Landes gekommen. Schwule und Lesben fuhren mit ihren Fahrrädern klingelnd und singend durch den dichten Verkehr in Hanoi. Sie zogen Ballons und Banner in Regenbogenfarben hinter sich her. Die Veranstaltung war nicht genehmigt, die Behörden schritten trotzdem nicht ein. Gleichgeschlechtliche Liebe ist in Vietnam weitgehend tabu. Die Gesellschaft hält konservative Werte hoch und Jugendliche, die sich outen, werden von ihren Familien oft misshandelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.