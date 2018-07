Athen (AFP) Der griechische Finanzminister Giannis Stournaras hat am Sonntag erneut mit den internationalen Gläubigern des Landes über neue Milliardenkürzungen verhandelt. An dem Treffen mit Vertretern der Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank (EZB) und Internationalem Währungsfonds (IWF) nahm auch Arbeitsminister Giannis Vroutsis teil, den ein Großteil der zugesagten Haushaltskürzungen von 11,5 Milliarden Euro betreffen dürfte. Wie aus dem Finanzministerium in Athen verlautete, gab es "ernsthafte Bestrebungen", die Gespräche mit der Troika abzuschließen. Das Stimmung war demnach "gut".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.