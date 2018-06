Athen/Berlin (AFP) Die internationale Geber-Troika hat sich zufrieden mit die jüngsten Verhandlungen mit Griechenland gezeigt. "Wir haben gute Fortschritte erzielt", sagte IWF-Vertreter Poul Thomsen am Sonntag zum Abschluss zweiwöchiger Überprüfungen in Athen. In Deutschland gab es derweil weiter Rufe nach einem Austritt Griechenlands aus der Eurozone, Italiens Ministerpräsident Mario Monti warnte vor einem Auseinanderbrechen Europas.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.