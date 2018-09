Tel Aviv (AFP) Mehrere tausend Menschen haben am Samstagabend in Israel gegen die sozialen Verhältnisse und die Befreiung ultraorthodoxer Juden von der Wehrpflicht demonstriert. Die Demonstranten versammelten sich zu verschiedenen Kundgebungen in Tel Aviv, um unter anderem gegen die jüngsten Sparbeschlüsse und Steuererhöhungen der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu protestieren. Auch forderten sie eine allgemeine Wehrpflicht für alle Israelis und ein Ende der Ausnahmeregelung für Ultraorthodoxe.

