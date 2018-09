London (dpa) - Usain Bolt will heute bei den Olympischen Spielen in London wieder allen davon laufen. Der Jamaikaner ist über 100 Meter im Olympiastadion der große Star und Favorit auf Gold. Die geringen Medaillen-Hoffnungen der deutschen Leichtathleten trägt Irina Mikitenko im Marathon der Frauen. Im Fechten hoffen die deutschen Florett-Herren im Teamwettbewerb auf Edelmetall. Das Tennis-Mixed Sabini Lisicki/Christopher Kas spielt in Wimbledon im kleinen Finale um Bronze.

