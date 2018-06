London (dpa) - Das angepeilte Halbfinale ist für Deutschlands Hockey-Damen bei den Olympischen Spielen in London in weite Ferne gerückt. Die Mannschaft von Bundestrainer Michael Behrmann kassierte beim 1:3 gegen Weltmeister Argentinien bereits die zweite Niederlage im Turnier und hat nur noch theoretische Chancen auf den Einzug in die Vorschlussrunde. Im abschließenden Gruppenmatch ist am Montag zum einen ein hoher Sieg gegen Neuseeland nötig. Zudem müssten die anderen Ergebnisse in der Gruppe B passen.

