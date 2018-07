Berlin (dpa) - Regie-Altmeister Ridley Scott wagt sich in «Prometheus - Dunkle Zeichen» 33 Jahre nach seinem «Alien»-Erfolg wieder in die Weiten des Weltalls. In dem Science-Fiction-Film fliegen Wissenschaftler auf der Suche nach dem Schöpfer der Menschheit zu einem fernen Planeten.

Doch dort warten feindliche Wesen auf sie - und das blutige Grauen beginnt. Der Film ist eine Art Prequel zu der Alien-Reihe - erzählt wird von der Geburt der Monster. Was zunächst nach purem Science-Fiction-Kommerz klingt, ist großes Kino. Aus dem Hollywood-Starensemble um Charlize Theron und Michael Fassbender ragt die Schwedin Noomi Rapace hervor, die in den schwedischen Verfilmungen der Millenium-Krimireihe von Stieg Larsson bekannt wurde.

Prometheus - Dunkle Zeichen, USA 2012, 124 Min., FSK ab 16, von Ridley Scott, mit Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron

