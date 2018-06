Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 gibt sich im Vertragspoker mit Torschützenkönig Klaas-Jan Huntelaar optimistisch. "Huntelaar gibt die Richtung vor. Wir wollen mit ihm verlängern, und ich glaube, dass es für beide Seiten Sinn machen würde. Aber wir brauchen seine hundertprozentige Überzeugung. Ich kann einen Spieler nicht zur Vertragsunterschrift prügeln", sagte S04-Manager Horst Heldt im Interview bei Sky Sport News HD. Der Vertrag des 28-jährigen Huntelaar läuft am Ende der Saison 2012/2013 aus.

Heldt weiter: "Wir können uns gut aufstellen, weil ich weiß, was wir in der Zukunft vorhaben. Aber Klaas-Jan ist ein Fußballer auf hohem Niveau, da hat man auch andere Optionen." Einen vorzeitigen Verkauf des EM-Starters schließt der Ex-Bundesliga-Profi aus. Heldt: "Wir spielen in der Champions League. Wir waren letzte Saison Dritter und wollen auch in der Liga wieder eine gute Rolle spielen. Wir dürfen die Gegenwart nicht herschenken."