Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. August:

32. Kalenderwoche

219. Tag des Jahres

Noch 147 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Gilbert, Hermann

HISTORISCHE DATEN

2011 - Landesweit demonstrieren in Israel etwa 300 000 Menschen gegen die hohen Lebenshaltungskosten.

2010 - Der schwedische Extrem-Skifahrer Fredrik Ericsson rutscht beim Aufstieg zum Karakorum-Gipfel K2 ab und stürzt in den Tod.

2002 - Mit Inbetriebnahme eines Windparks an der deutsch-holländischen Grenze übertrifft Deutschland die 10 000-Megawatt-Grenze und ist mit 12 000 Windrädern Windkraft-Weltmeister.

1997 - Beim Absturz eines südkoreanischen Jumbo-Jets der Korean Air Lines auf der US-amerikanischen Pazifikinsel Guam kommen 229 Menschen ums Leben.

1966 - In Lissabon wird die längste Hängebrücke Europas eingeweiht. Die Brücke über den Tejo misst 2278 Meter.

1947 - Während der Salzburger Festspiele wird Gottfried von Einems Oper «Dantons Tod» uraufgeführt.

1945 - Die amerikanische Luftwaffe wirft über der japanischen Stadt Hiroshima die erste Atombombe ab. Allein bis Ende 1945 sterben 70 000 Menschen an den Folgen.

1932 - In Venedig wird die erste internationale Filmbiennale eröffnet, die seitdem jährlich stattfindet.

1888 - In London wird das erste Opfer einer Mordserie an Prostituierten aufgefunden, die «Jack the Ripper» zugeschrieben wird.

AUCH DAS NOCH

1997 - dpa meldet: Mit Sekt aus dem Wasserhahn sind in der Stadt Trier Haushalte in Nachbarschaft einer Kellerei «verwöhnt» worden. Grund: Rund 2 500 Liter des Getränks waren in der Kellerei in Wasserleitungen der Stadtwerke geflossen.

GEBURTSTAGE

1972 - Geri Halliwell (40), britische Popsängerin, ehemaliges Mitglied der Girlgroup Spice Girls («Wannabe»)

1962 - Michelle Yeoh (50), malaysische Schauspielerin («The Lady»)

1942 - Evelyn Hamann, deutsche Schauspielerin («Ödipussi»), gest. 2007

1932 - Howard Hodgkin (80), britischer Maler («After Visiting David Hockney»)

1917 - Robert Mitchum, amerikanischer Filmschauspieler («El Dorado»), gest. 1997

TODESTAGE

1969 - Theodor W. Adorno, deutscher Soziologe und Philosoph («Dialektik der Aufklärung»), geb. 1903

1963 - Annie Rosar, österreichische Schauspielerin, geb. 1888