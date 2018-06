Frankfurt/Main (dpa) - Nach rund zehn Monaten hat die Polizei das Occupy-Camp vor der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main geräumt. Im Lager befanden sich nach Angaben einer Aktivistin zu diesem Zeitpunkt noch rund 40 Bankenkritiker. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht einen Eilantrag der Aktivisten gegen das Verbot der Stadt abgelehnt. Daraufhin zogen massive Polizeikräfte vor der EZB auf. Die Aktivisten hatten seit dem vergangenen Oktober in den Grünanlagen vor dem Hochhaus der europäischen Zentralbank campiert.

