Athen (AFP) Bei einer großangelegten Aktion gegen illegale Einwanderung hat die griechische Polizei am Wochenende in Athen 1595 Menschen ohne gültige Papiere festgenommen. Insgesamt seien mehr als 6000 Menschen kontrolliert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Bei der Operation Xenios Zeus - so wird der oberste griechische Gott in seiner Rolle als Beschützer von Gästen genannt - waren im Zentrum Athens 2000 Polizisten im Einsatz. Im nordostgriechischen Bezirk Evros, der an die Türkei angrenzt und über den viele Einwanderer ins Land gelangen, waren weitere 2500 Polizisten im Einsatz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.