Los Angeles (dpa) - Hat sich Oscar-Preisträgerin Natalie Portman (31) getraut? Die israelisch-amerikanische Schauspielerin und ihr französischer Verlobter, der Ballett-Choreograph Benjamin Millepied (35), sollen nach Berichten der US-Promi-Portale «People.com» und «Usmagazine.com» im kalifornischen Big Sur geheiratet haben.

Eine Bestätigung von Sprechern des Paares gab es zunächst nicht. Die jüdische Zeremonie habe am Samstagabend in einem Privathaus in dem abgeschiedenen Küstenort stattgefunden, meldete «Usmagazine.com» unter Berufung auf exklusive Quellen. Nach Informationen von «People.com» sollen Familie und Freunde, darunter Ivanka Trump, dabei gewesen sein.

Im Dezember 2010 hatte Portman ihre Verlobung bekanntgegeben und zugleich enthüllt, dass sie ihr erstes Kind erwarte. Mit Babybauch nahm sie ihm Februar 2011 den Oscar als beste Hauptdarstellerin in dem Film «Black Swan» entgegen. Bei den Dreharbeiten für den Tanz-Thriller hatten sich Portman und Millepied kennengelernt. Mitte Juni kam dann Sohn Aleph Portman-Millepied zur Welt.

